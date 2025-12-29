prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo oggi rappresenta un'informazione fondamentale per le famiglie italiane. Aggiornato quotidianamente, questo dato permette di monitorare l’andamento del costo energetico e di comprendere meglio le variazioni che incidono sulla bolletta. Conoscere il prezzo attuale aiuta a prendere decisioni più consapevoli sui consumi e sulla gestione delle spese energetiche quotidiane.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta una delle voci più importanti della bolletta energetica delle famiglie italiane. Comprendere come si forma il prezzo del gas e quali sono le differenze tra mercato tutelato e mercato libero è fondamentale per valutare quanto potresti pagare e come ottimizzare la spesa energetica domestica. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 29 Dicembre 2025 è fissato da ARERA in 0.388348 €Smc. A questo importo si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che possono variare in base alla zona geografica e ai consumi effettivi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

