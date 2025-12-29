Previsioni Meteo Roma e Lazio – Martedì 30 Dicembre 2025

Previsioni meteo Roma e Lazio per martedì 30 dicembre 2025 indicano condizioni stabili, con cielo parzialmente nuvoloso e temperature invernali. La giornata si presenterà con ampie schiarite nelle ore centrali, offrendo un clima generalmente tranquillo e senza precipitazioni significative. Questo scenario permette di pianificare le attività all’aperto, mantenendo comunque attenzione alle basse temperature tipiche del periodo.

Roma: tempo stabile, cielo parzialmente nuvoloso e clima invernale. La giornata di martedì 30 dicembre 2025 a Roma sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili, con cielo parzialmente nuvoloso e ampie schiarite soprattutto nelle ore centrali della giornata. Non sono previste precipitazioni sulla Capitale.?? Temperature. Minime: comprese tra 3 e 5°C nelle prime ore del mattino. Massime: tra 11 e 13°C nel corso del pomeriggio. Il clima risulterà freddo al mattino, con una sensazione termica più rigida nelle zone periferiche, mentre nel pomeriggio le temperature si manterranno su valori tipicamente invernali ma gradevoli al sole. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

