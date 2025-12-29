Presunti maltrattamenti in un asilo privato | due educatrici sospese per un anno

Due educatrici di un asilo nido privato di Forlì sono state sospese per un anno, nell’ambito di un’indagine per presunti maltrattamenti ai danni di minori. I carabinieri hanno eseguito una misura cautelare interdittiva, al fine di tutelare la sicurezza e il benessere dei bambini coinvolti. La notizia evidenzia l’importanza di controlli accurati e di interventi tempestivi in ambienti dedicati alla cura dei più piccoli.

Sono accusate di maltrattamenti ai danni di minori. I carabinieri di Forlì hanno eseguito una misura cautelare personale interdittiva nei confronti di due educatrici di un asilo nido privato della città. Il provvedimento, firmato dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura.

