Presunti fondi ad Hamas Silvia Salis smonta le bufale di FdI | Mai stata ai comizi di Hannoun querelerò

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Silvia Salis, sindaca di Genova, chiarisce di non aver mai partecipato a manifestazioni di Mohammad Hannoun, coinvolto nell'inchiesta sui presunti fondi a Hamas. La stessa annuncia che querelerà Fratelli d’Italia per le false affermazioni riguardanti la sua presenza agli eventi organizzati dal presidente dei palestinesi in Italia. La vicenda evidenzia l'importanza di verificare le informazioni prima di diffonderle, al fine di evitare la diffusione di bufale e notizie false.

La sindaca di Genova Silvia Salis contro le fake news di Fratelli d'Italia sulla sua partecipazione alle manifestazioni organizzate da Mohammad Hannoun, presidente dei palestinesi in Italia e tra gli indagati nell'inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas:"Non sono mai andata ai suoi comizi. Pronta ad agire per vie legali". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

