Presunti fondi ad Hamas Silvia Salis smonta le bufale di FdI | Mai stata ai comizi di Hannoun querelerò

Silvia Salis, sindaca di Genova, chiarisce di non aver mai partecipato a manifestazioni di Mohammad Hannoun, coinvolto nell'inchiesta sui presunti fondi a Hamas. La stessa annuncia che querelerà Fratelli d’Italia per le false affermazioni riguardanti la sua presenza agli eventi organizzati dal presidente dei palestinesi in Italia. La vicenda evidenzia l'importanza di verificare le informazioni prima di diffonderle, al fine di evitare la diffusione di bufale e notizie false.

La sindaca di Genova Silvia Salis contro le fake news di Fratelli d'Italia sulla sua partecipazione alle manifestazioni organizzate da Mohammad Hannoun, presidente dei palestinesi in Italia e tra gli indagati nell'inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas:"Non sono mai andata ai suoi comizi. Pronta ad agire per vie legali". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Caso Hannoun, Silvia Salis annuncia querele per diffamazione: “Mai stata ai suoi comizi” Leggi anche: Hamas, Salis annuncia querele: "Mai andata ai comizi di Hannoun" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. “7 milioni a Hamas”, così dirottavano i fondi per Gaza. Meloni: Soddisfazione per maxi operazione; Come funzionavano i finanziamenti per Hamas e chi è l'ideatore; Fondi dall'Italia ad Hamas, tra gli indagati anche la famiglia Hannoun; Fondi ad Hamas, la maxi operazione scatena le reazioni della politica. Presunti finanziamenti ad Hamas, i legali di Hannoun: "Accuse fondate su documenti forniti da Israele" - Secondo la difesa, una parte rilevante dell'indagine si baserebbe su documenti provenienti da apparati governativi israeliani, in particolare "da servizi alle dipendenze del ministero della Difesa", e ... today.it

Fondi ad Hamas, legali Hannoun: "Ha sempre operato in modo tracciabile" - Mohamed Hannoun, presidente dell'Associazione palestinesi in Italia, arrestato sabato, domani farà dichiarazioni spontanee. msn.com

L’inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas ha portato al sequestro di oltre un milione di euro in diverse città - La Digos ha perquisito 17 tra case e uffici di persone e associazioni coinvolte nell’inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas. ilpost.it

Un software spia nei computer dell’associazione genovese per tracciare i presunti fondi per la popolazione palestinese, in realtà – secondo l’accusa – finiti in mano ad Hamas. I documenti forniti agli 007 italiani e alla procura di Genova dall’intelligence israeli - facebook.com facebook

«LA SOLIDARIETA' NON E' TERRORISMO» Corteo pro Palestina per il centro di Milano, poche ore dopo l’inchiesta su presunti fondi ad Hamas che ha portato all’arresto di 9 persone. I manifestanti: «La solidarietà non è terrorismo» Potere al popolo # x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.