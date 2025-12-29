Presunti finanziamenti ad Hamas i legali di Hannoun | Accuse fondate su documenti forniti da Israele

La procura di Genova prosegue l’indagine su una presunta rete di associazioni accusate di finanziare Hamas tramite raccolte fondi presentate come iniziative umanitarie. I legali di Hannoun sottolineano che le accuse si basano su documenti forniti da Israele, evidenziando la necessita di approfondimenti e verifiche indipendenti. L’indagine, coordinata dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, mira a fare chiarezza su presunti flussi finanziari legati a questa rete.

Va avanti l'inchiesta coordinata dalla Procura nazionale antiterrorismo e antimafia e dalla Direzione distrettuale antimafia di Genova su una presunta rete di associazioni accusata di finanziare Hamas attraverso raccolte fondi presentate come iniziative umanitarie. Al momento gli indagati sono 25.

L’inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas ha portato al sequestro di oltre un milione di euro in diverse città - La Digos ha perquisito 17 tra case e uffici di persone e associazioni coinvolte nell’inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas. ilpost.it

Fondi a Hamas, i legali di Hannoun: “Pronto a rilasciare dichiarazioni spontanee, ha fatto solo beneficenza” - Genova – È durato circa due ore il colloquio tra Mohammad Hannoun, l'architetto giordano arrestato perché accusato di finanziare Hamas, e i suoi legali in vista dell'interrogatorio di garanzia che si ... ilsecoloxix.it

