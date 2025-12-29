Pressione comune sull’Iran distanza sui turchi a Gaza | come è andato l’incontro tra Trump e Netanyahu

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno recentemente tenuto il loro quinto incontro negli Stati Uniti nel 2025, presso la residenza di Mar-a-Lago. L’incontro ha affrontato temi chiave come la pressione internazionale sull’Iran e la situazione a Gaza, con un focus sulla distanza tra le posizioni dei due leader. Di seguito, un’analisi degli aspetti principali emersi durante il confronto.

Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno concluso il loro quinto incontro in suolo statunitense del 2025 nella residenza di Mar-a-Lago di proprietà del presidente americano. Ed è stato un incontro che ha fornito l’occasione di un bilancio del primo anno del rapporto israelo-americano a un anno dal ritorno al potere del leader repubblicano. Rapporto ben più complesso della prima era Trump, che produsse un sostegno pressoché incondizionato a Israele, dalla rottura dell’accordo nucleare con l’Iran allo spostamento dell’ambasciata a Gerusalemme. Un summit per fare il punto. Lo si è visto anche stasera, con Trump e Netanyahu che hanno presentato i frutti di un’intesa articolata su più dossier. 🔗 Leggi su It.insideover.com

