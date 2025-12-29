Pressione comune sull’Iran distanza sui turchi a Gaza | come è andato l’incontro tra Trump e Netanyahu

Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno recentemente tenuto il loro quinto incontro negli Stati Uniti nel 2025, presso la residenza di Mar-a-Lago. L’incontro ha affrontato temi chiave come la pressione internazionale sull’Iran e la situazione a Gaza, con un focus sulla distanza tra le posizioni dei due leader. Di seguito, un’analisi degli aspetti principali emersi durante il confronto.

Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno concluso il loro quinto incontro in suolo statunitense del 2025 nella residenza di Mar-a-Lago di proprietà del presidente americano. Ed è stato un incontro che ha fornito l’occasione di un bilancio del primo anno del rapporto israelo-americano a un anno dal ritorno al potere del leader repubblicano. Rapporto ben più complesso della prima era Trump, che produsse un sostegno pressoché incondizionato a Israele, dalla rottura dell’accordo nucleare con l’Iran allo spostamento dell’ambasciata a Gerusalemme. Un summit per fare il punto. Lo si è visto anche stasera, con Trump e Netanyahu che hanno presentato i frutti di un’intesa articolata su più dossier. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Pressione comune sull’Iran, distanza sui turchi a Gaza: come è andato l’incontro tra Trump e Netanyahu Leggi anche: Trump – Netanyahu: incontro tra i due leader a Mar-a-Lago. È in gioco il destino di Gaza, ma non solo Leggi anche: Netanyahu vola in Florida, è il turno di Bibi a Mar-a-Lago: Gaza, Iran e Libano sul tavolo con Trump La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. AGGIORNAMENTO dal Comune di Castel Bolognese "Per ridurre la pressione idraulica, si è da poco concluso l’intervento di apertura di un varco in corrispondenza dell’ansa dell’argine destro del Senio, subito dopo Tebano, che fungerà da soglia di sfogo - facebook.com facebook UNA DOMANDA La settimana si chiude con Meloni che esulta per aver approvato in Europa 90 miliardi che destiniamo all’Ucraina col nostro debito comune, mentre restiamo ai margini dei negoziati di pace, e il triste teatro di una Manovra misera e ingiusta. U x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.