Presentato il cartellone annuale degli eventi Acireale e2026

Stamattina, in municipio, è stato presentato il cartellone annuale “Acireale E2026”. Il programma prevede un calendario di eventi culturali, artistici, musicali, enogastronomici e di promozione del territorio, che accompagnerà la città per tutto l’anno. L’iniziativa mira a valorizzare le risorse locali e a offrire momenti di incontro e scoperta per residenti e visitatori.

Presentato stamani in municipio il cartellone annuale “Acireale E2026”, programma che accompagnerà la città lungo tutto l’anno con un fitto calendario di iniziative culturali, artistiche, musicali, enogastronomiche e di valorizzazione del territorio. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Natale ad Acireale: presentato il calendario degli eventi, all'insegna della tradizione Leggi anche: Natale a Torre de’ Passeri 2025: il cartellone degli eventi natalizi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Capodanno 2025, cosa fare a Capri: il ricco cartellone di eventi presentato dall'assessore. A Pomigliano presentato il cartellone festivo per Natale - Luminarie accese dal 30 novembre a Pomigliano d'Arco (Napoli), per la seconda edizione del progetto "Emozioni di luce", presentato oggi nell'aula consiliare del Comune dagli assessori Marianna Manna ... ansa.it Capodanno 2025, cosa fare a Capri: il ricco cartellone di eventi presentato dall'assessore - La Piazzetta di Capri da oggi sino al 31 dicembre si appresta a diventare un vero e proprio teatro all’aperto, ovvero centro di aggregazione di isolani e turisti che hanno deciso di ... msn.com

Gorizia, presentato il cartellone dei grandi eventi di GO!2025 - Oltre mille gli eventi in programma: i principali evidenziati nella presentazione all'auditorium della cultura friulana ... rainews.it

#brindisi Presentato a Brindisi il cartellone degli eventi natalizi. Questa mattina su Idea Radio gli interventi di Giuseppe Marchionna, Sindaco della Città; Carmelo Grassi, Direttore Artistico Fondazione Nuovo Teatro Verdi. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.