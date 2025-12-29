Presentato il cartellone annuale degli eventi Acireale e2026

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina, in municipio, è stato presentato il cartellone annuale “Acireale E2026”. Il programma prevede un calendario di eventi culturali, artistici, musicali, enogastronomici e di promozione del territorio, che accompagnerà la città per tutto l’anno. L’iniziativa mira a valorizzare le risorse locali e a offrire momenti di incontro e scoperta per residenti e visitatori.

Presentato stamani in municipio il cartellone annuale “Acireale E2026”, programma che accompagnerà la città lungo tutto l’anno con un fitto calendario di iniziative culturali, artistiche, musicali, enogastronomiche e di valorizzazione del territorio. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Natale ad Acireale: presentato il calendario degli eventi, all'insegna della tradizione

Leggi anche: Natale a Torre de’ Passeri 2025: il cartellone degli eventi natalizi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Capodanno 2025, cosa fare a Capri: il ricco cartellone di eventi presentato dall'assessore.

A Pomigliano presentato il cartellone festivo per Natale - Luminarie accese dal 30 novembre a Pomigliano d'Arco (Napoli), per la seconda edizione del progetto "Emozioni di luce", presentato oggi nell'aula consiliare del Comune dagli assessori Marianna Manna ... ansa.it

presentato cartellone annuale eventiCapodanno 2025, cosa fare a Capri: il ricco cartellone di eventi presentato dall'assessore - La Piazzetta di Capri da oggi sino al 31 dicembre si appresta a diventare un vero e proprio teatro all’aperto, ovvero centro di aggregazione di isolani e turisti che hanno deciso di ... msn.com

Gorizia, presentato il cartellone dei grandi eventi di GO!2025 - Oltre mille gli eventi in programma: i principali evidenziati nella presentazione all'auditorium della cultura friulana ... rainews.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.