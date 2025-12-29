Presentato il Calendario 2026 della Compagnia di San Ranieri in regalo in edicola
È stato presentato oggi, 29 dicembre, a Palazzo Gambacorti, il Calendario 2026 della Compagnia di San Ranieri. Il calendario, disponibile in edicola come omaggio, propone immagini tratte dai dipinti del Duomo di Pisa, gentilmente concesse dall'Opera della Primaziale Pisana. Un’opportunità per apprezzare le opere d’arte che caratterizzano la storia e il patrimonio della città.
E' stato presentato stamani 29 dicembre a Palazzo Gambacorti il calendario della Compagnia di San Ranieri, con immagini tratte dai dipinti del Duomo di Pisa, pubblicate per gentile concessione dell'Opera della Primaziale Pisana. Il calendario sarà distribuito gratuitamente il 31 dicembre presso. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
