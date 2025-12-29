Premier League Liverpool è allarme calci piazzati! La squadra di Slot non riesce a risolvere questo problema | numeri impietosi per i Reds sulle palle inattive

Il Liverpool sta vivendo una difficoltà significativa nelle situazioni di calcio piazzato in Premier League. La squadra di Jürgen Klopp fatica a difendersi efficacemente su palle inattive, con numeri che evidenziano una vulnerabilità crescente. Questa problematica sta influendo sulle prestazioni complessive e rappresenta un aspetto da migliorare per tentare di risollevare la stagione e rafforzare la solidità difensiva dei Reds.

Premier League, Liverpool è allarme calci piazzati! Ecco la vera difficoltà della squadra di Slot che non riesce a risolvere questo problema Il Liverpool sta affrontando una crisi difensiva su un fronte specifico che sta minando la stagione: i calci piazzati. I numeri sono impietosi: nessuna squadra nei cinque principali campionati europei ha subito più . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Premier League, Liverpool è allarme calci piazzati! La squadra di Slot non riesce a risolvere questo problema: numeri impietosi per i Reds sulle palle inattive Leggi anche: La Premier League sta cambiando, d’improvviso sono tornate di moda le palle inattive (Guardian) Leggi anche: Le squadre di Premier studiano gli schemi della Nfl per migliorare sulle palle inattive La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Isak costato al Liverpool 150 milioni forse si è rotto la gamba contro il Tottenham. Arsenal-Liverpool 2-2: video, gol e highlights - Match sbloccato all'8' da Saka che col sinistro sul secondo palo non lascia scampo a Kelleher. sport.sky.it Premier League: le prime tre vincono ancora e fuggono, Liverpool aggancia il Chelsea 4° - Arsenal, Manchester City e Aston Villa continuano la loro fuga inarrestabile in vetta e scavano il solco sulle r ... msn.com

Premier League, il Liverpool vince il derby e torna a +12. City quarto, Tonali lancia il Newcastle - Torna ad allungare il Liverpool, che mette le mani sul titolo vincendo il derby infrasettimanale della 30ª giornata di Premier League con l'Everton e riportandosi a +12 sull'Arsenal, che aveva battuto ... corrieredellosport.it

Match di altissima classifica all’Emirates che, insieme a Manchester United-Wolverhampton, chiude l’anno solare della Premier League: l'Arsenal di Arteta, miglior difesa del campionato, ospita l'Aston Villa dell'ex Emery, in un duello tutto spagnolo in panchina - facebook.com facebook

La classifica di Premier League 2025/2026 #SkySport #SkyPremier x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.