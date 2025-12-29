Premier League | le prime tre non si fermano più il Liverpool è tornato a volare

La penultima giornata del girone di andata della Premier League 2025 si è conclusa con le prime tre squadre ancora in piena corsa, mentre il Liverpool ha mostrato segnali di ripresa. Un momento importante per il campionato inglese, che prosegue senza sosta verso la fase decisiva della stagione.

Londra (Gran Bretagna) 29 dicembre 2025 – Si conclude il 2025 di calcio inglese con la penultima giornata del girone di andata di Premier League. Niente turno durante il "Boxing Day", la giornata di Santo Stefano, a causa del regolamento della Lega circa i turni infrasettimanali e allora si scende in campo nel weekend subito successivo. Neanche le Feste sembrano però aver sovvertito le gerarchi fin qui viste nel massimo campionato inglese. Le prime tre continuano a volare sole in vetta alla classifica. L' Arsneal chiude il 2025 al primo posto, ma CIty e Aston Villa inseguono da vicino. Il Liverpool torna a far paura e batte il Chelsea, ma paga un ritardo importante in graduatoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Premier League: le prime tre non si fermano più, il Liverpool è tornato a volare Leggi anche: Premier League: le prime tre vincono ancora e fuggono, Liverpool aggancia il Chelsea 4° Leggi anche: Ligue 1: Le prime tre non si fermano, Rennes batte Monaco e sbarca in zona Europa Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. L'Aston Villa batte il Chelsea ed eguaglia un record del 1914: adesso lotta per la Premier League; Erling Haaland, Declan Rice e la top 11 di Premier League: la squadra della stagione 2025-26; Dalla Premier alla Turchia: come stanno andando i campionati all'estero?; Statistiche pre-Wolves: Alisson Becker potrebbe raggiungere il secolo della Premier League. Premier League: le prime tre non si fermano più, il Liverpool è tornato a volare - Tre successi per il terzetto in vetta, tutti con il medesimo risultato; il Liverpool vince ancora e torna in zona Champions League ... msn.com

Premier League: le prime tre vincono ancora e fuggono, Liverpool aggancia il Chelsea 4° - Arsenal, Manchester City e Aston Villa continuano la loro fuga inarrestabile in vetta e scavano il solco sulle r ... msn.com

Tottenham-Liverpool: Premier League – squadre, orari d’inizio, formazioni - LiverpoolChe cosa: Premier League ingleseDove: Stadio Tottenham Hotspur a Londra, Regno UnitoQuando: Sabato 20 dicembre, alle 17:30 (17:30 GMT)Come seguire: Avremo tutta la prep ... oltrelalinea.news

L'ex calciatore di Premier League dovrà comparire in tribunale il 30 dicembre - facebook.com facebook

La classifica di Premier League 2025/2026 #SkySport #SkyPremier x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.