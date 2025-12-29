Premier League indagini in corso dopo Chelsea Aston Villa! Un episodio che coinvolge la squadra di Maresca | la ricostruzione

Dopo la partita tra Chelsea e Aston Villa, terminata con il risultato di 2-1, il club londinese ha avviato un’indagine interna. L’episodio, che coinvolge anche la squadra di Maresca, è sotto scrutinio, con possibili segnalazioni nel referto arbitrale. La situazione è attualmente oggetto di approfondimenti da parte del club, in attesa di chiarimenti ufficiali e di eventuali sviluppi.

