Preghiera del mattino del 29 Dicembre 2025 | Risveglia la mia fede

Il lunedì è dedicato alla riflessione sullo Spirito Santo. In questo inizio di giornata, rivolgiamo una preghiera semplice e sincera per chiedere a Dio di risvegliare la nostra fede e di accompagnarci nel cammino quotidiano. Con attenzione e apertura, invochiamo la presenza dello Spirito Santo per trovare forza, guida e pace nell’arco di questa settimana.

Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con la preghiera del mattino di oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 29 Dicembre 2025: “Risveglia la mia fede” Leggi anche: Preghiera del mattino del 14 Dicembre 2025: “Prendi la mia mano Signore” Leggi anche: Preghiera del mattino del 22 Novembre 2025: “Ascolta la mia preghiera” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Francia, a Parigi 15mila giovani per il 48° incontro europeo di Taizé: messaggio di pace e unità; I martiri cristiani ai tempi di Papa Leone; “Un Bambino è nato per noi”: a tutti l’augurio di un buon Santo Natale!; Zelensky: «Abbiamo tutti un sogno, che Putin muoia». Preghiera del mattino del 28 Dicembre 2025: “Aiutami a fare i fatti” - La domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. lalucedimaria.it

Preghiera del mattino del 27 Dicembre 2025: “Fammi vivere in unione con Te” - Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la preghiera del mattino di oggi. lalucedimaria.it

Preghiera del mattino - 29 dicembre 2025

PREGHIERA DEL MATTINO. Santa Famiglia, ti preghiamo oggi per le famiglie cristiane di tutto il mondo; concedi la perseveranza a coloro che sono “insieme” nella celebrazione della loro fede; mostra il cammino da seguire a coloro che cercano la comunione - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.