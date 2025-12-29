Prefettura di Arezzo insediato il capo di Gabinetto
Arezzo, 29 dicembre 2025 – Con la presente si informa che, a partire da oggi, 29 dicembre 2025, il Viceprefetto Aggiunto, dott. [Nome], assume l’incarico di Capo di Gabinetto della Prefettura di Arezzo, su nomina del Prefetto. Questa nomina rappresenta un passaggio importante nell’organizzazione della Prefettura e mira a garantire un’efficiente gestione delle attività istituzionali sul territorio.
Arezzo, 29 dicembre 2025 – Si comunica che da oggi, 29 dicembre 2025, su incarico conferito dal Prefetto di Arezzo, il Viceprefetto Aggiunto dott. Leandro Peraino assume le funzioni di Capo di Gabinetto della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo. Laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università LUISS Guido Carli e in Scienze delle Amministrazioni e delle Politiche Pubbliche presso l’Università di Roma La Sapienza, il dott. Peraino è abilitato all’esercizio della professione forense ed è in possesso del Diploma di specializzazione per le professioni legali e del Master SIOI in Protezione strategica del sistema Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Arezzo, Leandro Peraino nuovo Capo di Gabinetto della Prefettura
Leggi anche: Giacomo Pintus è il nuovo capo di gabinetto della Prefettura di Bergamo
Prefettura di Arezzo, insediato il capo di Gabinetto - Oggi, 29 dicembre 2025, su incarico conferito dal Prefetto di Arezzo, il Viceprefetto Aggiunto dott. lanazione.it
Prefettura, arriva Della Rosa. E’ nuovo capo di Gabinetto - Entrata nel 2006, dal 2018 stava prestando servizio al Ministero dell’Interno. ilrestodelcarlino.it
Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana per il Maresciallo Sergio Maria Bianchi Durante la cerimonia in Prefettura ad Arezzo, in occasione del tradizionale scambio di auguri natalizi, il Maresciallo ordinario della Guardia di Finanza Sergio Maria Bian - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.