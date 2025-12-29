prefettura di arezzo insediato il capo di gabinetto

Arezzo, 29 dicembre 2025 – Con la presente si informa che, a partire da oggi, 29 dicembre 2025, il Viceprefetto Aggiunto, dott. [Nome], assume l’incarico di Capo di Gabinetto della Prefettura di Arezzo, su nomina del Prefetto. Questa nomina rappresenta un passaggio importante nell’organizzazione della Prefettura e mira a garantire un’efficiente gestione delle attività istituzionali sul territorio.

Arezzo, 29 dicembre 2025 – Si comunica che da oggi, 29 dicembre 2025, su incarico conferito dal Prefetto di Arezzo, il Viceprefetto Aggiunto dott. Leandro Peraino assume le funzioni di Capo di Gabinetto della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo. Laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università LUISS Guido Carli e in Scienze delle Amministrazioni e delle Politiche Pubbliche presso l’Università di Roma La Sapienza, il dott. Peraino è abilitato all’esercizio della professione forense ed è in possesso del Diploma di specializzazione per le professioni legali e del Master SIOI in Protezione strategica del sistema Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

