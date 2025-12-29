Prato tempo di pagelle per i biancazzurri Lattarulo e Polvani super Atzeni smarrito
Il termine del girone d’andata del campionato di Serie D e l’arrivo delle pagelle rappresentano un’occasione per valutare lo stato di forma del Prato. Tra prestazioni positive e momenti di difficoltà, i giudizi sui singoli giocatori aiutano a comprendere l’andamento complessivo della squadra in questa prima parte di stagione.
La fine dell’anno e del girone d’andata del campionato di Serie D è il momento giusto per trarre un primo bilancio della stagione del Prato. Ecco allora le valutazioni di tutti gli interpreti biancazzurri. Fantoni 6,5: dopo aver disputato le prime nove partite, il portiere di Bagno a Ripoli è stato relegato a vice. Non per demeriti suoi, ma per la scelta di Venturi di giocare con un over di movimento in più. Furghieri 7: a suon di prestazioni efficaci, il diciannovenne si è meritato la titolarità fra i pali. Se dobbiamo trovare un neo è forse il gol subito a Grosseto. Berizzi 6,5: il classe 2007 è ormai una garanzia sulla fascia destra. 🔗 Leggi su Lanazione.it
