Prato irruzione armata in un circolo cinese | spari nella notte

Nella periferia di Prato, quattro uomini armati di pistole e fucili sono entrati in un circolo cinese durante la notte, provocando momenti di grande tensione. L’intervento delle forze dell’ordine ha messo fine alla situazione, che resta sotto indagine. Questo episodio evidenzia le preoccupazioni per la sicurezza nelle aree di aggregazione culturale e ricreativa.

Quattro uomini armati fanno irruzione nel locale. Momenti di forte tensione alla periferia di Prato, dove quattro uomini di nazionalità cinese, armati di pistole e fucili, hanno fatto irruzione in un circolo ricreativo e culturale. Durante l'azione sarebbero stati esplosi due colpi d'arma da fuoco verso il soffitto, prima della fuga del commando. Sull'episodio indagano i carabinieri. Il blitz nel cuore della notte. Il raid è avvenuto intorno alle 2:30 del mattino all'interno del circolo cinese "Destiny", situato in via dei Fossi. In base alle prime ricostruzioni, l'obiettivo del gruppo armato sarebbe stato un connazionale presente nel locale.

Assalto armato al circolo, spari nella notte - PRATO: Ignoti hanno fatto irruzione nei locali esplodendo colpi d’arma da fuoco. toscanamedianews.it

“Escalation criminale”: Prato, l'assalto al circolo. Mazzata in testa, uomo gravissimo - Prato, 11 aprile 2025 – Un commando per cercarli, stanarli mentre da poco erano arrivati in città dalla Germania, precisamente da Francoforte, e portare a compimento una violenta aggressione ai loro ... lanazione.it

