Prato | assalto armato di notte in un circolo cinese si cercano quattro uomini

Nella notte, intorno alle 2.30, quattro uomini armati di pistole e fucili sono entrati nell'Associazione Ricreativo-Culturale

Intorno alle ore 2.30, quattro uomini di nazionalità cinese, armati di pistole e fucili, hanno fatto irruzione nell'Associazione Ricreativo-Culturale 'Destiny', in via dei Fossi, con l'obiettivo di colpire un connazionale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

