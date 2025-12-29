Prato | assalto armato di notte in un circolo cinese si cercano quattro uomini

Nella notte, intorno alle 2.30, quattro uomini armati di pistole e fucili sono entrati nell'Associazione Ricreativo-Culturale

Notte di sangue a Prato: quattro feriti a San Paolo, spuntano coltelli e una pistola - Quattro uomini di circa 30 anni, due di origini marocchine ed altrettanti di origine pakistana, sono finiti in ospedale a seguito di una violenta rissa che sarebbe avvenuta ... lanazione.it

Un gambizzato a Prato, altri tre feriti con arma da taglio - Tre diversi episodi di violenza sono avvenuti in meno di un giorno a Prato e a Poggio a Caiano: nella città capoluogo un 27enne magrebino è stato gambizzato ieri intorno alle 16 mentre due ore prima ... ansa.it

++ Troppi Turisti, Prato Nevoso chiude la strada al traffico ++ L’assalto alla montagna manda in tilt Prato Nevoso: traffico paralizzato e strada chiusa verso le piste. C'è anche un allarme valanghe. La super affluenza dei giorni festivi ha spinto Provincia di Cune - facebook.com facebook

Prato Nevoso, stazione sciistica presa d’assalto dopo la maxi-nevicata: intervengono i carabinieri x.com

