Prato | assalto armato di notte in un circolo cinese si cercano quattro uomini
Nella notte, intorno alle 2.30, quattro uomini armati di pistole e fucili sono entrati nell'Associazione Ricreativo-Culturale
Intorno alle ore 2.30, quattro uomini di nazionalità cinese, armati di pistole e fucili, hanno fatto irruzione nell'Associazione Ricreativo-Culturale 'Destiny', in via dei Fossi, con l'obiettivo di colpire un connazionale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Blitz armato in un circolo a Prato: quattro uomini fanno irruzione e sparano al soffitto
Leggi anche: Il mistero di Yixian Yang, il ricercato cinese rapito da due falsi agenti a Prato sabato notte
Blitz armato in un circolo a Prato: quattro uomini fanno irruzione e sparano al soffitto - Ancora un episodio di violenza: irruzione all’interno dell’Associazione ricreativo- msn.com
Notte di sangue a Prato: quattro feriti a San Paolo, spuntano coltelli e una pistola - Quattro uomini di circa 30 anni, due di origini marocchine ed altrettanti di origine pakistana, sono finiti in ospedale a seguito di una violenta rissa che sarebbe avvenuta ... lanazione.it
Un gambizzato a Prato, altri tre feriti con arma da taglio - Tre diversi episodi di violenza sono avvenuti in meno di un giorno a Prato e a Poggio a Caiano: nella città capoluogo un 27enne magrebino è stato gambizzato ieri intorno alle 16 mentre due ore prima ... ansa.it
++ Troppi Turisti, Prato Nevoso chiude la strada al traffico ++ L’assalto alla montagna manda in tilt Prato Nevoso: traffico paralizzato e strada chiusa verso le piste. C'è anche un allarme valanghe. La super affluenza dei giorni festivi ha spinto Provincia di Cune - facebook.com facebook
Prato Nevoso, stazione sciistica presa d’assalto dopo la maxi-nevicata: intervengono i carabinieri x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.