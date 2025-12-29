Pozzallo perde quasi 8 milioni tra fondi Pnrr e regionali | così l’inerzia diventa una grave responsabilità

Pozzallo ha perso quasi 8 milioni di euro tra fondi PNRR e regionali. Questa situazione evidenzia come l’inerzia, se protratta nel tempo, possa trasformarsi in una responsabilità grave nei confronti della comunità locale. La gestione efficace delle risorse pubbliche è fondamentale per lo sviluppo e il benessere del territorio, e l’immobilismo rischia di compromettere opportunità importanti per il futuro.

di Natalia Carpanzano C’è un punto oltre il quale l’inerzia non è più una semplice inefficienza, ma diventa una responsabilità grave verso una comunità intera. Quanto accaduto nel Comune di Pozzallo sembra collocarsi esattamente oltre quel confine. Negli ultimi anni Pozzallo, un comune situato all’estremo lembo meridionale della Sicilia e nel bel mezzo di un dissesto finanziario, ha perso quasi 8 milioni di euro di finanziamenti pubblici, tra fondi Pnrr e risorse regionali già decretate, già assegnate, già disponibili. Non si tratta di bandi mancati o di progetti mai intercettati: parliamo di finanziamenti ottenuti e poi lasciati cadere, per mancata progettazione, per gare non avviate, per affidamenti mai perfezionati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pozzallo perde quasi 8 milioni tra fondi Pnrr e regionali: così l’inerzia diventa una grave responsabilità Leggi anche: Aversa, sfuma il palazzetto dello sport: la città perde 1,5 milioni di euro di fondi Pnrr Leggi anche: Persi i 114 milioni del Pnrr per i ghetti della Capitanata, Usb: "Colpevole inerzia delle istituzioni" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Finanziamenti PNRR a Pozzallo, è allarme all’ARS: L’On. La Vardera chiede lumi su quasi 8 milioni di euro persi - Palermo/Pozzallo, 12 dicembre 2025 – La gestione dei fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e regionali da parte del Comune di Pozzallo è finita ... radiortm.it perdita di finanziamento per il Comune di Pozzallo che si è rifiutato di ottenere la "bandiera lilla"... REGIONE SICILIANA- 100.000€ per i comuni Bandiera Lilla (accessibilità per i disabili) - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.