Potenziato il servizio del filobus per i concerti di Capodanno corse più frequenti e anche notturne

Il servizio del filobus a Pescara è stato potenziato in occasione dei concerti di Capodanno in piazza. Le corse saranno più frequenti e si estenderanno anche durante la notte, fino alle ore 3, per garantire un trasporto più efficiente e sicuro ai partecipanti. Questa modifica mira a facilitare gli spostamenti durante le festività e migliorare la qualità del servizio pubblico in un momento di grande affluenza.

Servizio del filobus potenziato per i concerti di Capodanno in piazza a Pescara.Nel corso della notte le corse andranno avanti fino alle ore 3.30, e nel primo giorno del 2026 saranno previste corse più frequenti rispetto a quelle solite dei giorni festivi.Capolinea arretrato per i concerti alla.

