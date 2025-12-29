Posticipo Serie A Roma-Genoa 3-1

La partita tra Roma e Genoa, inizialmente prevista in orario, è stata posticipata. La Roma, con una vittoria per 3-1, si riprende il quarto posto in classifica. De Rossi, protagonista emotivo dell'incontro, ha mostrato sentimenti contrastanti tra l'accoglienza dei tifosi e la performance della squadra. Una serata che ha evidenziato l'importanza di ogni risultato nel cammino del campionato di Serie A.

22.41 La Roma si riprende il quarto posto. De Rossi commosso dall'accoglienza dell'Olimpico e, dopo qualche minuto,sconcertato dalla prestazione dei suoi.Soulè si ritrova davanti al portiere dopo una leggerezza difensiva (14') e ringrazia. Konè (19') raddoppia al termine di una percussione. Malinovskyi regala il pallone a Soulè in area, Sommariva respinge, Ferguson va in tap-in (31'). Konè vicino alla doppietta, palla sul palo (38').La Roma gestisce agevolmente la ripresa, Ekhator la sorprende sui titoli di coda (87').

Roma-Genoa di serie A, il risultato 3-1: triste ritorno per De Rossi, Soulé, Konè e Ferguson lo puniscono - La partita dura solo un tempo, la formazione ligure viene travolta nei primi 30 minuti, poi rischia di subire la goleada. corriere.it

Calcio Serie A. La Roma batte il Genoa 3-1 e torna al quarto posto - Il saluto all'ex De Rossi, poi nel primo tempo le reti di Soulé, Koné e Ferguson. rainews.it

