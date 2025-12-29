Posti in Rsa Valle Imagna e Grumello cenerentole
I dati sulle strutture per anziani in Valle Imagna e Grumello mostrano una disponibilità di soli 263 posti letto ogni 10.000 over 75, evidenziando una situazione di carenza rispetto ad altre aree come la Valle Seriana, con un indice di 848. Questa disparità sottolinea le sfide nella copertura dei bisogni di assistenza per la popolazione anziana in alcune zone della provincia.
I DATI. Da Brumano a Villa d’Almè soltanto 263 letti ogni 10mila over 75 Brioschi: forte emergenza. Al top con un indice di 848 la Valle Seriana. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
