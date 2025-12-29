Poste spedizioni sempre più ecosostenibili | buste e scatole in cartone riciclato 100%

Poste Italiane ha introdotto soluzioni di spedizione più sostenibili, utilizzando buste e scatole realizzate al 100% con cartone riciclato. Questa scelta mira a ridurre l’impatto ambientale delle operazioni di consegna, promuovendo un approccio più responsabile e rispettoso delle risorse naturali. L’azienda continua a impegnarsi per integrare pratiche ecocompatibili nel proprio servizio, contribuendo alla tutela dell’ambiente e alla riduzione dei rifiuti.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Le spedizioni di Poste Italiane sono sempre più ecosostenibili e rispettose dell'ambiente. In più di 4 mila uffici postali in Italia è disponibile la nuova gamma di buste e scatole in cartone riciclato al 100%. Lo comunica una nota del gruppo. I contenitori, in cartone riciclato e riciclabile, sono certificati dal Forest Stewardship Council e si presentano con una grafica divertente, ispirata alle discipline dei Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026, di cui Poste Italiane è Premium logistics partner. La grafica delle confezioni in cartone riproduce nel design frontale gli atleti che competeranno per l'oro olimpico. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Poste, spedizioni sempre più ecosostenibili: buste e scatole in cartone riciclato 100% Leggi anche: Scatole di cartone per quaderni, il web diventato università Leggi anche: Spedizioni sempre più complesse e vincoli contrattuali: una soluzione Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Poste Italiane sempre più ecosostenibili con buste e scatole in cartone riciclato - In più di 4 mila uffici postali in Italia è disponibile la nuova gamma di buste e scatole in cartone riciclato al 100%. italpress.com

Reggio Calabria, Poste italiane sempre più green con le nuove buste e scatole in cartone 100% riciclato - In 4 uffici postali della provincia di Reggio Calabria (Pellaro, Bocale, Mosorrofa e Delianuova) e negli uffi ... strettoweb.com

Fino al 30 giugno 2026, con l’acquisto di una busta o di una scatola ecologica ottieni uno sconto del 10% sulle spedizioni nazionali Poste Delivery Express e fino al 5% sulle spedizioni internazionali Poste Delivery International Express, accessori esclusi. Spe - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.