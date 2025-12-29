Pos collegato alla cassa e controlli incrociati cosa cambia dal 2026 per i pagamenti

Dal 2026, per gli esercenti sarà obbligatorio collegare il POS al registratore di cassa. Questa novità mira a semplificare i controlli fiscali e garantire una maggiore trasparenza nelle transazioni elettroniche. La misura interesserà vari settori e richiederà adeguamenti tecnici per assicurare la corretta integrazione dei sistemi di pagamento. Un passaggio importante verso una gestione più efficace e tracciabile delle operazioni commerciali.

A partire dal 2026 diversi esercenti dovranno collegare il proprio Pos, il terminale per i pagamenti elettronici, al registratore di cassa. Dal prossimo anno infatti entrerà in vigore una norma prevista dalla legge di bilancio del 2025, quella approvata alla fine del 2024, che prevede una maggiore integrazione tra questi due strumenti. Non si tratta di un collegamento fisico, ma digitale. Basterà recarsi su una sezione apposita del sito dell'Agenzia delle entrate per poter eseguire l'operazione senza dover sostenere alcuna spesa. L'obiettivo è quello di migliorare i controlli fiscali incrociati riducendo le possibilità di evasione fiscale al momento del pagamento elettronico.

