Portici lite condominiale degenera in brutale aggressione | famiglia pestata da sette persone

Una semplice controversia tra condomini si è conclusa con un episodio di violenza, coinvolgendo sette persone e provocando gravi conseguenze per una famiglia. L'incidente ha evidenziato come anche le situazioni di confronto quotidiano possano degenerare in eventi rischiosi, richiedendo l'intervento delle autorità per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti.

Una banale lite condominiale si è trasformata in un violento pestaggio ai danni di un intero nucleo familiare. L’episodio è avvenuto lo scorso 26 dicembre, intorno alle 14, in viale Leone San Cristoforo, a Portici. Secondo quanto emerso dalla denuncia presentata alle forze dell’ordine, il diverbio sarebbe nato per un motivo apparentemente futile: la caduta . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

