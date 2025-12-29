Portici lite condominiale degenera in brutale aggressione | famiglia pestata da sette persone

Una semplice controversia tra condomini si è conclusa con un episodio di violenza, coinvolgendo sette persone e provocando gravi conseguenze per una famiglia. L'incidente ha evidenziato come anche le situazioni di confronto quotidiano possano degenerare in eventi rischiosi, richiedendo l'intervento delle autorità per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti.

Assurdo a Portici, famiglia aggredita dal branco dopo la lite condominiale - Dopo una lite condominiale tra due famiglie per un cumulo di foglie secche cadute sul balcone di una di loro, la coppia opposta a ... internapoli.it

Una banale lite condominiale avvenuta in viale Leone San Cristoforo, a Portici, lo scorso 26 dicembre intorno alle ore 14, si è trasformata in una brutale aggressione ai danni di un nucleo familiare. Come si evince dalla denuncia sporta, dopo che le parti si era - facebook.com facebook

