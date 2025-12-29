Porte aperte ai ragazzi Studio e cinema

Durante le vacanze di Natale, alcuni spazi restano aperti per i giovani. Sono ambienti dedicati allo studio, all’aggregazione e al supporto, dove educatori e volontari offrono assistenza e occasioni di confronto. Un’opportunità per i ragazzi di trascorrere i giorni di festa in modo costruttivo, tra studio e momenti di socializzazione, mantenendo un ambiente sicuro e stimolante anche durante le festività.

Le scuole sono chiuse per le vacanze di Natale ma ci sono luoghi che anche in questi giorni di festa accolgono i ragazzi: spazi in cui insieme possono studiare, aiutati da educatori e volontari, e anche trascorrere momenti di gioco. Un toccasana anche per i genitori che oggi torneranno al lavoro dopo il weekend e il "primo round" di festività. Uno di questi luoghi è il Cag, Centro di aggregazione giovanile "Lo Scrigno" (gestito dalla Cooperativa sociale Lo Scrigno onlus) in via Michele Saponaro 36, a Gratosoglio. Oggi pomeriggio, lunedì 29 dicembre, il Cag sarà infatti aperto per lo Spazio Compiti, dalle 14.

