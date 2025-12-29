Porta a Porta a Capodanno tutte le novità per la raccolta dei rifiuti durante l' 1 gennaio 2026

Per il Capodanno 2026, Aamps informa che i servizi di raccolta rifiuti saranno garantiti anche l’1 gennaio, con alcune limitazioni. Durante questa giornata, le modalità di raccolta potrebbero subire variazioni rispetto al normale calendario, ma il servizio sarà comunque disponibile per i cittadini. Si consiglia di consultare le comunicazioni ufficiali per dettagli specifici e pianificare correttamente lo smaltimento dei rifiuti durante le festività.

In occasione del primo giorno dell'anno, Aamps fa sapere che i servizi rivolti alla cittadinanza saranno erogati regolarmente seppur con alcune limitazioni. L'azienda invita tutti i cittadini a prestare la massima attenzione alla produzione dei rifiuti e, soprattutto, al corretto conferimento dei.

