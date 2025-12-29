Pontecorvo Festa della Nnoglia

A Pontecorvo, domenica 4 gennaio, si svolge la Festa della Nnoglia in Piazza Belvedere, dalle 11:00 fino a tarda sera. L’evento offre un’opportunità di conoscere e gustare i sapori autentici della Ciociaria, con prodotti locali, artigianato e momenti di convivialità. Un’occasione per scoprire le tradizioni e la cultura del territorio in un’atmosfera ricca di genuinità.

Torna a Pontecorvo in Piazza Belvedere domenica 4 Gennaio dalle 11:00 fino a tarda sera la grande Festa della Nnoglia!Un'esperienza unica per celebrare i veri sapori della Ciociaria! Vi aspettiamo per un viaggio indimenticabile tra:brace, vino e prodotti locali, artigiani e prodotti tipici.

