Ponte sullo Stretto il regalo di Natale che arriva in ufficio | Salvini mostra il modellino donato dalla figlia
Il modellino del Ponte sullo Stretto, donato dalla figlia di Salvini, è stato mostrato in un gesto simbolico che evidenzia l'importanza di un progetto centrale nella discussione politica italiana. Questo regalo di Natale, arrivato in ufficio, rappresenta un segnale di attenzione e di affetto verso un'iniziativa che ha suscitato dibattiti e aspettative nel Paese.
Un incentivo affettuoso, arrivato direttamente in famiglia, per non perdere di vista uno dei progetti più discussi della politica infrastrutturale italiana. Anche durante le festività natalizie Matteo Salvini continua a pensare al Ponte sullo Stretto di Messina, opera che il vicepresidente del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
