Ponte di Caiazzano Schierarsi segnala lo stop dei lavori all' Anac

L’Associazione Schierarsi ha segnalato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) la sospensione dei lavori per il rifacimento del ponte di Caiazzano, nel comune di Padula. La comunicazione riguarda l’interruzione delle attività di restauro sul ponte sul fiume Tanagro. Questo intervento, importante per la sicurezza e la viabilità locale, è stato temporaneamente sospeso, secondo quanto riferito dall’associazione.

