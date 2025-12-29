Ponte di Caiazzano Schierarsi segnala lo stop dei lavori all' Anac
L’Associazione Schierarsi ha segnalato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) la sospensione dei lavori per il rifacimento del ponte di Caiazzano, nel comune di Padula. La comunicazione riguarda l’interruzione delle attività di restauro sul ponte sul fiume Tanagro. Questo intervento, importante per la sicurezza e la viabilità locale, è stato temporaneamente sospeso, secondo quanto riferito dall’associazione.
L’Associazione Schierarsi – Piazza Cilento e Vallo di Diano ha segnalato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) la sospensione dei lavori per il rifacimento del ponte sul fiume Tanagro, nel comune di Padula. L'Autorità, dopo la presentazione dell'istanza, ha avviato un'istruttoria formale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
