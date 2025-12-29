Ponte Caffaro | la Trattoria Bivio chiude dopo 73 anni di attività
Dopo 73 anni di attività, la Trattoria Bivio di Ponte Caffaro chiuderà i battenti entro il 2026. La storica insegna della frazione lacustre di Bagolino rappresenta un importante punto di riferimento locale, testimone di un passato che si conclude con questa decisione. La chiusura segna la fine di un’epoca, lasciando un vuoto nella comunità e nel tessuto sociale di Ponte Caffaro.
Con l’arrivo del 2026 si chiuderà anche un capitolo importante della vita di Ponte Caffaro. Tra pochi giorni, infatti, una delle insegne più conosciute della frazione lacustre di Bagolino abbasserà definitivamente la saracinesca, segnando la fine di una storia che ha attraversato più di sette. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Trattoria Bivio, dopo 73 anni chiude un luogo di storia locale; Pietro Filisina, settant’anni di lavoro costruiti giorno dopo giorno; Il presepio della Sig.ra Assunta: un piccolo miracolo di Natale a Casto.
