Pompei Deloitte | Necessario favorire il dialogo tra imprese e le istituzioni – Il video

Nel 2025, Deloitte ha potenziato il suo impegno nel favorire il dialogo tra imprese, istituzioni e società civile attraverso il Public Policy & Stakeholder Relations Centre, evoluzione del precedente programma. Questo approccio mira a promuovere una collaborazione più efficace e sostenibile, favorendo un ambiente favorevole allo sviluppo economico e sociale. Un dialogo aperto e costruttivo tra i diversi attori è fondamentale per affrontare le sfide del contesto attuale.

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "Nel 2025 Deloitte ha rafforzato il dialogo con istituzioni e società civile attraverso il Public Policy & Stakeholder Relations Centre, evoluzione del precedente Public Policy Program. Tra le iniziative principali, l’organizzazione del side event ufficiale della Ukraine Recovery Conference 2025 a Roma, focalizzato su collaborazioni pubblico-private, attrazione di investimenti e sviluppo del capitale umano per la ricostruzione dell’Ucraina. Deloitte Italia è stata inoltre nominata Official Secretariat del Business Advisory Council della Ukraine Donor Platform, con un impegno fino al 2026. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Imprese: Ferretti (Ibc), ‘incontro tra filiera e istituzioni ottimo per favorire competitività pmi’ Leggi anche: Pompei (Deloitte): "Servono investimenti, la crescita è stabile ma lenta" – Il video La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pompei (Deloitte): Bisogna puntare sulla crescita visto il contesto globale; Trump: Putin vuole che l'Ucraina abbia successo e Zelensky sorride. Pompei (Deloitte): "Necessario favorire il dialogo tra imprese e le istituzioni" - (Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "Nel 2025 Deloitte ha rafforzato il dialogo con istituzioni e società civile attraverso il Public Policy & Stakeholder Relations Centre, evoluzione del precedent ... quotidiano.net

Deloitte Italia conferma impegno su diversità e inclusione - Deloitte Italia rimarrà impegnata nell'attuazione delle policy interne di Diversity e Inclusion e sulla promozione di una cultura aziendale equa e inclusiva. ansa.it

Pompei (Deloitte): Imprese italiane uniche grazie alla loro capacità di innovazione - Se n'è parlato anche questa mattina, in riferimento soprattutto alle PMI italiana, e di come queste abbiano reagito a tutti gli shock ... ilgiornale.it

Il 29 gennaio 2026 Fabio Pompei, CEO di Deloitte Italy e Central Mediterranean, interverrà al nostro Annual Summit 2026 all’interno del Panel #Competenze. Siamo onorati di accogliere Fabio Pompei. Il suo contributo offrirà una visione strategica di primo pia - facebook.com facebook

