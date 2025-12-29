Polizia Stradale | pubblicati i calendari 2026 per esami di scorta tecnica e veicoli eccezionali

La Polizia Stradale ha pubblicato i calendari 2026 relativi agli esami per l’abilitazione alla scorta tecnica e ai veicoli eccezionali. Questi calendari indicano le date delle commissioni di esame per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni necessarie per il servizio di scorta nelle competizioni ciclistiche su strada.

La Polizia Stradale ha reso pubblici i calendari per l'anno 2026 relativi alle commissioni d'esame per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni all'esercizio del servizio di scorta tecnica nelle competizioni ciclistiche su strada.Le domande di ammissione devono essere presentate in carta resa.

