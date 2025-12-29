Dopo la sospensione per doping, Paul Pogba è stato recentemente premiato e può ora dedicarsi pienamente alla sua carriera. La vicenda ha suscitato numerose reazioni sui social, alimentando discussioni sul suo percorso e sulla sua crescita professionale. Con questa nuova fase, il calciatore riprende il cammino, sperando di ritrovare la continuità e la serenità necessarie per affrontare le sfide future.

Finalmente è finito il tormento di Paul Pogba, che ora può concentrarsi solo sul campo e sul proseguimento della sua carriera, interrotta bruscamente durante il suo periodo alla Juventus a causa di una squalifica per doping. Dopo 18 mesi di stop, ha fatto il suo ritorno in campo con la maglia del Monaco e agli ultimi Globe Soccer Awards ha ricevuto il prestigioso “comeback award”, riconoscimento per il miglior rientro in campo. Durante la cerimonia a Dubai, il francese ha ritirato il premio e pronunciato un discorso toccante. Tuttavia, la sua presenza sul palco ha scatenato polemiche in Francia: molti si chiedono perché sia stato scelto lui, squalificato per doping, e non altri atleti che hanno superato infortuni o problemi fisici ben più gravi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pogba premiato dopo la squalifica per doping, ha scatenato le critiche sui social

