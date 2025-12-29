Pogba premiato dopo la squalifica per doping ha scatenato le critiche sui social
Dopo la sospensione per doping, Paul Pogba è stato recentemente premiato e può ora dedicarsi pienamente alla sua carriera. La vicenda ha suscitato numerose reazioni sui social, alimentando discussioni sul suo percorso e sulla sua crescita professionale. Con questa nuova fase, il calciatore riprende il cammino, sperando di ritrovare la continuità e la serenità necessarie per affrontare le sfide future.
Finalmente è finito il tormento di Paul Pogba, che ora può concentrarsi solo sul campo e sul proseguimento della sua carriera, interrotta bruscamente durante il suo periodo alla Juventus a causa di una squalifica per doping. Dopo 18 mesi di stop, ha fatto il suo ritorno in campo con la maglia del Monaco e agli ultimi Globe Soccer Awards ha ricevuto il prestigioso “comeback award”, riconoscimento per il miglior rientro in campo. Durante la cerimonia a Dubai, il francese ha ritirato il premio e pronunciato un discorso toccante. Tuttavia, la sua presenza sul palco ha scatenato polemiche in Francia: molti si chiedono perché sia stato scelto lui, squalificato per doping, e non altri atleti che hanno superato infortuni o problemi fisici ben più gravi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Il premio a Pogba dopo la squalifica per doping scatena le polemiche: cosa è successo a Dubai
Leggi anche: Pogba torna in campo dopo la squalifica per doping
L'emozionante discorso di Pogba ai Globe Soccer sulla sua rinascita sportiva. VIDEO; Paul Pogba è il Comeback dell'anno: Sono rimasto in piedi nonostante tutto; Dembélé trionfa ai Globe Soccer Awards! Dal Psg e Luis Enrique a CR7 e Djokovic: ecco tutti i premi; Lamine Yamal spiazza tutti ai Globe Soccer Awards: la risposta che fa ridere Cristiano Ronaldo.
Il premio a Pogba dopo la squalifica per doping scatena le polemiche: cosa è successo a Dubai - Ai Globe Soccer Awards di Dubai Pogba è stato premiato per il miglior rientro in campo dell'anno, ma i tifosi insorgono per il riconoscimento assegnato ... fanpage.it
Pogba, il premio dopo la squalifica per doping fa insorgere il web: bufera sui Globe Soccer Awards - Pogba premiato ai Globe Soccer Awards di Dubai, ma in tanti sono indignati: Un riconoscimento per essere stato squalificato? sport.virgilio.it
Pogba: "Sono rimasto in piedi nei giorni difficili, ora il mio percorso di rinascita" - Ai Globe Soccer Awards c'era anche Paul Pogba, premiato dal campione di MMA Khabib Nurmagomedov con il "comeback award", dopo il suo ritorno nel calcio giocato post squalifica. sport.sky.it
A margine del #GlobeSoccerAwards del 2025, #Pogba ha ricevuto un premio alquanto singolare. L’ex centrocampista della Juventus, attualmente in forza al Monaco, è stato insignito del titolo di comeback award per il suo straordinario ritorno nella scena calci x.com
Globe Soccer Awards 2025, premio anche per Pogba! L'ex Juve ringrazia: «Un onore essere qui. Non è stato facile, ma ho raggiunto il mio obiettivo» - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.