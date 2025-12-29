Più di cento fiaccole sfilano per Maati | Abbiamo fatto un patto col dolore Pretendiamo giustizia dallo Stato

A un anno dalla tragica scomparsa di Maati Moubakir, un corteo di oltre cento fiaccole ha attraversato le stesse vie di Certaldo, ricordando il ragazzo di 17 anni ucciso nel dicembre 2024. La manifestazione ha espresso la richiesta di giustizia e un impegno condiviso nel ripercorrere le responsabilità di quel tragico episodio, mantenendo viva la memoria di Maati e il desiderio di un cambiamento.

di Pier Francesco Nesti Hanno voluto ripercorrere le stesse strade dove, un anno fa, il 28 dicembre 2024, Maati Moubakir, il diciassettenne di Certaldo, venne rincorso da un gruppo di giovanissimi e barbaramente ucciso. E per farlo hanno dato vita una fiaccolata silenziosa, aperta da due striscioni, ' Giustizia per Maati ' e ' Maati vive ', che è partita da via Verdi, nei pressi della discoteca Glass Globe, dove il ragazzo era andato a ballare, per concludersi in via dei Tintori. Di fronte alla fermata dell'autobus. Quell'autobus su cui Maati aveva tentato, purtroppo inutilmente, di rifugiarsi prima di essere ucciso a coltellate.

