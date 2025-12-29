Maurizio Pistocchi ha commentato positivamente la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta, sottolineando la capacità della squadra di dominare la partita. Tuttavia, ha evidenziato alcuni aspetti su cui Cristian Chivu dovrebbe concentrarsi per migliorare ulteriormente le prestazioni della squadra. Questa analisi offre uno sguardo equilibrato sulle potenzialità e le aree di sviluppo dell’Inter, nel rispetto di un approccio sobrio e obiettivo.

Inter News 24 Il giornalista Maurizio Pistocchi ha elogiato l’Inter dopo il successo di ieri sera sulla Dea, ma ha indicato su cosa deve lavorare mister Cristian Chivu. Maurizio Pistocchi ha parlato sui social della vittoria dell’Inter di ieri sera. LA PARTITA – « L’Inter vince 1-0 a Bergamo, lo fa meritando – netto il predominio nel gioco, molte le palle gol costruite, due sui piedi di Barella, una sul destro di Lautaro – ma trovando il vantaggio per un clamoroso errore di Djimsiti che regala a Pio Esposito un pallone che non si può sbagliare e che Lautaro trasforma in gol. » IL CONSIGLIO A CHIVU – « La sensazione è che Chivu debba lavorare sui particolari, e che possa fare meglio, sia negli ultimi 20 metri, dove spreca tanto, che in fase difensiva: anche oggi alla fine ha concesso una palla gol clamorosa, fallita da Samardzic all’86’. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pistocchi elogia l’Inter: «Ha vinto dominando, ma Chivu deve lavorare su questo»

