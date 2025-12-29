Pisa-Juventus | la sostituzione di Locatelli è già un caso

Durante la partita tra Pisa e Juventus, si è verificata una sostituzione di Locatelli al minuto 61, scelta tecnica che ha suscitato alcune discussioni. La Juventus ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva in campionato, consolidando il suo rendimento. La sostituzione di Locatelli, anche se pianificata, ha attirato l’attenzione come un possibile episodio da seguire nel corso della stagione.

Nella serata della terza vittoria consecutiva in campionato per la Juventus, dopo quelle su Bologna e Roma, a lasciare il campo con l’amaro in bocca è stato Manuel Locatelli, uscito per scelta tecnica al minuto 61 per dare il cambio a Zhegrova. Una decisone, quella di Luciano Spalletti, che il capitano non sembra aver del tutto gradito. Appena uscito dal rettangolo di gioco, infatti, il centrocampista avrebbe chiesto immediatamente spiegazioni al tecnico, che lo avrebbe però liquidato con un glaciale “ vai in panchina, vai “, come ripreso dalle telecamere di DAZN. La partita di Locatelli. Contro il Pisa l’ex Sassuolo non ha certamente tirato fuori una delle sue migliori prestazioni: scelte talvolta rivelatesi sbagliate, poca ricerca della profondità per servire i compagni davanti, interventi non precisi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

