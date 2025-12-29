Pisa chiama i talenti a raccolta | Ecco i campionati universitari

L’Università di Pisa invita gli studenti a partecipare ai Campionati Nazionali Universitari 2026. Le selezioni sono aperte e l’evento si svolgerà dal 22 al 31 maggio in Piemonte, presso il Cus Piemonte Orientale. È un’opportunità per mettere in mostra i propri talenti sportivi e rappresentare l’ateneo a livello nazionale. Per iscriversi e conoscere i dettagli, consultate le comunicazioni ufficiali dell’università.

Pisa, 29 dicembre 2025 – Giovani talenti "pisani" è il vostro momento. L'Università di Pisa è pronta a scendere in campo per una nuova sfida sportiva di grande prestigio: sono ufficialmente aperte le selezioni per i Campionati Nazionali Universitari 2026, che si terranno dal 22 al 31 maggio 2026, in Piemonte, grazie all'assegnazione dell'evento al Cus Piemonte Orientale. Una competizione che, ogni anno, raccoglie le eccellenze sportive universitarie italiane, e che vede il nostro Ateneo confrontarsi con oltre cinquanta Centri Universitari Sportivi da tutta Italia, in un programma che spazia dagli sport individuali come atletica, judo e tennis, fino ai più dinamici sport di squadra come calcio a cinque, pallavolo e pallacanestro.

Campionati Nazionali Universitari 2026. Aperte le selezioni per studenti e studentesse Dopo gli ottimi risultati del 2025, il CUS Pisa guarda alla nuova edizione e chiama atleti e atlete dell’Ateneo a rappresentare i colori gialloblù a livello nazionale facebook

