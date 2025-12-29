Pio subito l’assist Generoso Zielinski Bisseck sul pezzo
Durante la partita, Zielinski si distingue per la sua generosità, offrendo assist preziosi, mentre Bisseck si mantiene attento e concentrato dall’inizio alla fine, dimostrando grande impegno in ogni contrasto. Samardzic, invece, ha avuto occasioni per essere decisivo, ma ha trovato la fortuna dalla sua parte. Un match caratterizzato da attenzione difensiva e momenti di intensità, in un contesto di equilibrio tra le forze in campo.
SOMMER 6. Contro Samardzic può giusto pregare: per sua fortuna l’avversario sbaglia. BISSECK 7. Stavolta resta sul pezzo dal primo all’ultimo contrasto. AKANJI 6,5. Chiusure tempestive e grande progressione in campo aperto. BASTONI 6,5. Intelligente anche quando spende il giallo. L. HENRIQUE 6. Quando è il momento di pungere continua a non convincere del tutto, però nella ripresa cresce e in chiusura non fa errori. BARELLA 6,5. Sempre nel vivo del gioco. Causa presto un giallo per Kolasinac. Segnasse anche di più. CALHANOGLU 6. Braccato da Pasalic, in qualche modo prova a sgusciare e va anche al tiro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
