Pio subito l’assist Generoso Zielinski Bisseck sul pezzo

Durante la partita, Zielinski si distingue per la sua generosità, offrendo assist preziosi, mentre Bisseck si mantiene attento e concentrato dall’inizio alla fine, dimostrando grande impegno in ogni contrasto. Samardzic, invece, ha avuto occasioni per essere decisivo, ma ha trovato la fortuna dalla sua parte. Un match caratterizzato da attenzione difensiva e momenti di intensità, in un contesto di equilibrio tra le forze in campo.

