Pio Esposito dopo l’Atalanta | Contento per la decisione presa Fino a 6 mesi fa…
Francesco Pio Esposito ha commentato la sua decisione di trasferirsi all’Inter, evidenziando la soddisfazione per questa scelta. Dopo la vittoria contro l’Atalanta, il giocatore ha espresso il suo pensiero sulla recente svolta nella sua carriera, sottolineando come questa decisione rappresenti un passo importante nel suo percorso professionale. Le sue parole riflettono un atteggiamento positivo e consapevole rispetto alle sfide future.
Inter News 24 Francesco Pio Esposito ha parlato dopo la vittoria dell’Inter sull’Atalanta di ieri sera. Vediamo cosa ha detto il baby fenomeno interista. Francesco Pio Esposito ha parlato ieri sera ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria della Beneamata sull’Atalanta per 1-0, giunta anche grazie al suo assist per Lautaro Martinez. SULL’ASSIST – « Ho avuto la fortuna che mi sia capitata quella palla e sono contento per la decisione presa. Il mio compito è quello di farmi trovare pronto e sono qui per questo e voglio riuscire a farlo, lavoro tanto ogni giorno e cerco di dare il massimo e apprendere da questi grandi campioni e sicuramente con la voglia e con l’impegno non è difficile apprendere da questi campioni. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Chivu dopo Atalanta Inter a Dazn: «Contento di Marcus, Pio è entrato bene. Contento dell’atteggiamento, il risultato conta. Nel calcio niente è scontato. Su Conte dico questo»
Leggi anche: Calciomercato Atalanta, questo giocatore resterà alla corte di Palladino fino a giugno: la decisione è praticamente presa. E c’è un motivo preciso
Inter, Pio Esposito: "Mai facile venire in questo campo. L'assist? Va dato merito a Lauti" - Gli basta un minuto a Pio Esposito per entrare, servire l'assist a Lautaro Martinez e decidere il big match della 17^ giornata tra Atalanta e Inter. tuttomercatoweb.com
Lautaro Martinez ha un messaggio per gli italiani: “Lasciate in pace Pio Esposito” - Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ha rivolto un messaggio a tutti gli italiani per tutelare Pio Esposito ... fanpage.it
Pagelle Atalanta-Inter 0-1: Lautaro-Pio Esposito, la nuova coppia nerazzurra. Djimsiti, un errore che pesa - 1: Pio Esposito entra e serve a Lautaro Martinez la palla vittoria. sport.virgilio.it
LAUTARO MARTINEZ REGALA 3 PUNTI ALL'INTER Dopo due reti annullate all'Atalanta (Scamacca e De Ketelaere) e una all'Inter (Thuram), è Lautaro Martinez a sbloccare il risultato. Al 65' Pio Esposito, dopo un errore di Djimsiti, serve l'argentino che c - facebook.com facebook
Il gol di Lautaro, su assist di Pio Esposito al primo pallone toccato dopo il suo ingresso in campo, decide la bella partita tra Atalanta e Inter. La squadra di Palladino chiude l'anno con più di qualche rammarico, quella di Chivu stapperà lo spumantino da prima i x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.