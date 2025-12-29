Francesco Pio Esposito ha commentato la sua decisione di trasferirsi all’Inter, evidenziando la soddisfazione per questa scelta. Dopo la vittoria contro l’Atalanta, il giocatore ha espresso il suo pensiero sulla recente svolta nella sua carriera, sottolineando come questa decisione rappresenti un passo importante nel suo percorso professionale. Le sue parole riflettono un atteggiamento positivo e consapevole rispetto alle sfide future.

Inter News 24 Francesco Pio Esposito ha parlato dopo la vittoria dell’Inter sull’Atalanta di ieri sera. Vediamo cosa ha detto il baby fenomeno interista. Francesco Pio Esposito ha parlato ieri sera ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria della Beneamata sull’Atalanta per 1-0, giunta anche grazie al suo assist per Lautaro Martinez. SULL’ASSIST – « Ho avuto la fortuna che mi sia capitata quella palla e sono contento per la decisione presa. Il mio compito è quello di farmi trovare pronto e sono qui per questo e voglio riuscire a farlo, lavoro tanto ogni giorno e cerco di dare il massimo e apprendere da questi grandi campioni e sicuramente con la voglia e con l’impegno non è difficile apprendere da questi campioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito dopo l’Atalanta: «Contento per la decisione presa. Fino a 6 mesi fa…»

Leggi anche: Chivu dopo Atalanta Inter a Dazn: «Contento di Marcus, Pio è entrato bene. Contento dell’atteggiamento, il risultato conta. Nel calcio niente è scontato. Su Conte dico questo»

Leggi anche: Calciomercato Atalanta, questo giocatore resterà alla corte di Palladino fino a giugno: la decisione è praticamente presa. E c’è un motivo preciso

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Inter, Pio Esposito: "Mai facile venire in questo campo. L'assist? Va dato merito a Lauti" - Gli basta un minuto a Pio Esposito per entrare, servire l'assist a Lautaro Martinez e decidere il big match della 17^ giornata tra Atalanta e Inter. tuttomercatoweb.com