Pikmin in arrivo su Switch 2 con una Deluxe inaspettata
È stato recentemente scoperto nel database del Pan European Game Information che Pikmin 3 Deluxe sarà compatibile con Nintendo Switch 2. Questa scoperta suggerisce un possibile arrivo del titolo sulla nuova console, offrendo ai fan un’ulteriore opportunità di esplorare il mondo di Pikmin. La notizia si inserisce nel panorama delle anticipazioni sui futuri sviluppi di Nintendo, mantenendo l’attenzione sugli aggiornamenti in arrivo.
(Adnkronos) – Il database del Pan European Game Information ha recentemente registrato una nuova classificazione per Pikmin 3 Deluxe, indicando esplicitamente la compatibilità con Nintendo Switch 2. Sebbene la casa di Kyoto non abbia ancora ufficializzato i piani per il debutto della serie sulla sua nuova piattaforma hardware, l'apparizione del titolo nei registri dell'ente europeo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
