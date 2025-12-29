Picchiato con una mazza dal padrone | cagnolino di sei mesi ridotto in fin di vita a Palermo

Un cucciolo di sei mesi, vittima di violenza da parte del suo proprietario a Palermo, è stato trovato in condizioni critiche. I soccorsi sono arrivati con ritardo, ma grazie all’intervento dei volontari dell’associazione «Un atto d’amore» è stato salvato. L’associazione intende ora procedere legalmente contro Polizia e Comune per omissione di soccorso.

Un cagnolino di sei mesi preso a botte e ridotto in fin di vita dal suo padrone. I soccorsi hanno tardato ad arrivare ed è stato salvato grazie ai volontari dell’associazione palermitana «Un atto d’amore», che adesso vuole intraprendere azioni legali per omissioni di soccorso contro Polizia e Comune. E’ la storia di Carmelo, un cucciolo che la notte del 27 dicembre è stato ferito dal suo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

