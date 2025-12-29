Picchiato con una mazza dal padrone | cagnolino di sei mesi ridotto in fin di vita a Palermo
Un cucciolo di sei mesi, vittima di violenza da parte del suo proprietario a Palermo, è stato trovato in condizioni critiche. I soccorsi sono arrivati con ritardo, ma grazie all’intervento dei volontari dell’associazione «Un atto d’amore» è stato salvato. L’associazione intende ora procedere legalmente contro Polizia e Comune per omissione di soccorso.
Un cagnolino di sei mesi preso a botte e ridotto in fin di vita dal suo padrone. I soccorsi hanno tardato ad arrivare ed è stato salvato grazie ai volontari dell’associazione palermitana «Un atto d’amore», che adesso vuole intraprendere azioni legali per omissioni di soccorso contro Polizia e Comune. E’ la storia di Carmelo, un cucciolo che la notte del 27 dicembre è stato ferito dal suo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Orrore in piazza Don Bosco, cagnolino picchiato a colpi di mazza in un appartamento: la denuncia degli animalisti
Leggi anche: I giovani che hanno ridotto in fin di vita un 22enne a Milano: “Facciamo una storia Instagram con il verbale?”
Cagnolino ridotto in fin di vita da padrone con infermità mentale - I soccorsi hanno tardato ad arrivare ed è stato salvato grazie ai volontari dell'associazione palermitana "Un atto ... ansa.it
` Una vile aggressione ai danni del Sindaco di Castiglione dei Genovesi, l'ingegner Carmine Siano si è consumata ieri sera. Il primo cittadino è stato colpito da un uomo incappucciato e armato di un bastone o una mazza nei - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.