Piano di zona Colle Fiorito il Comune salda i debiti con la banca e salva le case pignorate

Il Comune di Colle Fiorito ha recentemente saldato i debiti con la banca, garantendo la tutela delle abitazioni di 14 famiglie assegnatarie del piano di zona decaduto. Questa misura evita ulteriori pignoramenti e rappresenta un passo importante per la stabilità abitativa delle famiglie coinvolte, aprendo una prospettiva di rinnovata sicurezza e continuità abitativa nel 2026.

Il 2026 sarà un anno di svolta per 14 famiglie di assegnatari all'interno del piano di zona decaduto di Colle Fiorito. Roma Capitale, infatti, entrerà ufficialmente in possesso degli immobili pignorati dalla banca dopo il fallimento della cooperativa "Una Casa Insieme".

