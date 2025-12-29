Petroni l’anima nella Resistenza La guerra come tragedia umana

Guglielmo Petroni, scrittore e figura significativa della Resistenza italiana, ha vissuto la guerra come una tragedia umana. Nonostante le origini umili e le prime esperienze lavorative, ha coltivato una profonda passione per l’arte e la scrittura. La sua vita e il suo impegno testimoniano come il conflitto abbia segnato e plasmato il suo percorso, riflettendo sulla dimensione umana e sulle conseguenze della guerra.

Per lo scrittore Guglielmo Petroni, di sicuro vale l’adagio che artisti si nasce, non si diventa. Sebbene di famiglia modesta, costretto a lavorare fin da bambino nella bottega di scarpe del padre, il piccolo Guglielmo sentiva di avere dentro una sorta di fuoco, che lo spingeva a guardare i colori e a dipingerli su tela, e con pari interesse ascoltava i dialoghi, le parole che gli innescavano, nella mente e nel cuore, qualcosa di forte e di inquietante, che avrebbe voluto decifrare. Se con i colori era riuscito a esprimersi tramite la pittura, non fu così facile con le parole, finché non si accorse che doveva dargli consistenza con quanto lo attraeva e lo tormentava. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

