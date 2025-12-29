Peter Tong entra in EcoFlow

EcoFlow, azienda specializzata in soluzioni di energia intelligente per la casa, ha annunciato l’ingresso di Peter Tong nel suo team. Tong collaborerà con il fondatore e CEO Wang Lei, contribuendo allo sviluppo strategico e all’innovazione dell’azienda. Questa nomina segna un passo importante nel percorso di crescita di EcoFlow, che continua a puntare su competenze e leadership per rafforzare la propria posizione nel settore dell’energia smart.

EcoFlow, azienda leader nella produzione di energia smart per la casa, ha scelto Peter Tong per affiancare il proprio fondatore e ceo Wang Lei. Si tratta di un storico dirigente di Huawei, società per cui ha ricoperto diversi ruoli nell'arco di una carriera di oltre vent'anni. Tong è stato Presidente per la Regione del Pacifico Meridionale, Vicepresidente delle Risorse Umane per il Consumer Business e Direttore Esecutivo delle Operazioni. Poi è stato Coo in una filiale di WuXi AppTec, prima di entrare in Hua Capital nel 2022. A metà 2025 è entrato in EcoFlow e risulta essere il maggiore azionista di una delle affiliate dell'azienda, con il 44,6 per cento del capitale.

