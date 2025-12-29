Pesce scaduto o non tracciabile | oltre due quintali sequestrati in Fvg durante le feste

Durante le festività natalizie, la capitaneria di Porto del Friuli Venezia Giulia ha sequestrato oltre 250 chili di pesce non tracciabile o scaduto nell’ambito dell’operazione Fish_Net. L’intervento mira a garantire la sicurezza alimentare e a contrastare il commercio illecito di prodotti ittici, contribuendo alla tutela della salute dei consumatori e alla corretta filiera di approvvigionamento.

Sono 250 i chili di pesce sequestrati in Friuli Venezia Giulia nell’ambito dell’operazione FishNet, eseguita dalla capitaneria di Porto durante le festività natalizie. Nel dettaglio si parla di un sequestro della guardia costiera in collaborazione con la guardia di finanza per 150 chili di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Pesce scaduto o non tracciabile: oltre due quintali sequestrati in Fvg durante le feste Leggi anche: Sequestrati oltre due quintali di botti illegali, arrestato il responsabile Leggi anche: Controlli NAS nel Pontino per le feste: due attività sospese, oltre 850 kg di alimenti sequestrati e sanzioni per circa 11mila euro Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Pesce scaduto e non tracciato, multe e sequestri nel Tigullio; Pesce scaduto nei mercati rionali: oltre 800 tonnellate di prodotto irregolare in tutta Italia; Pesce sequestrato su litorale laziale: scatta l’operazione Fish Net. Pesce scaduto da oltre sei mesi in un deposito di Altopascio: scatta il maxisequestro - Riscontrata anche la mancanza di tracciabilità e la cattiva conservazione per cinque tonnellate di mazzancolle, tonno e pesce spada ... luccaindiretta.it

Pesce scaduto e non tracciato, multe e sequestri nel Tigullio - Sanzione da 32 mila euro a grossista di Sestri Levante. ilsecoloxix.it

Pesce scaduto nei mercati rionali: oltre 800 tonnellate di prodotto irregolare in tutta Italia - Un'operazione della Capitaneria di porto di Palermo nei mercati rionali ha sequestrato 112 tonnellate di prodotto ittico mal conservato o non tracciato, tolti dal mercato e quindi dalle tavole d ... msn.com

I controlli della Capitaneria. Pesce scaduto e ’fuorilegge’. Sequestri e chiusure La Guardia costiera ha tolto dal mercato 130 tonnellate di prodotto ittico. Da Marina di Carrara in tutta la Toscana verificati oltre 600 illeciti. Continua a leggere: https://www.lanazion - facebook.com facebook

Impressionante sequestro: 5 tonnellate di pesce scaduto, chiusi due ristoranti. E nel deposito 250 chili di tranci di una razza di squalo protetta x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.