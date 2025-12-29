Pesce scaduto o non tracciabile | oltre due quintali sequestrati in Fvg durante le feste

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività natalizie, la capitaneria di Porto del Friuli Venezia Giulia ha sequestrato oltre 250 chili di pesce non tracciabile o scaduto nell’ambito dell’operazione Fish_Net. L’intervento mira a garantire la sicurezza alimentare e a contrastare il commercio illecito di prodotti ittici, contribuendo alla tutela della salute dei consumatori e alla corretta filiera di approvvigionamento.

Sono 250 i chili di pesce sequestrati in Friuli Venezia Giulia nell'ambito dell'operazione FishNet, eseguita dalla capitaneria di Porto durante le festività natalizie. Nel dettaglio si parla di un sequestro della guardia costiera in collaborazione con la guardia di finanza per 150 chili di.

