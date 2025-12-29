In una partita combattuta, Pesaro viene sconfitta all’ultimo respiro contro Tezenis, che grazie a un’ottima prestazione di McGee conquista la vittoria con il punteggio di 88-79. Nonostante l’impegno, i marchigiani sfumano di poco la possibilità di centrare il titolo d’inverno, evidenziando le difficoltà e i momenti chiave di un incontro equilibrato e intenso.

TEZENIS 88 VUELLE PESARO 79 TEZENIS: Pittana ne, Mecenero ne, Johnson 9, Poser 11, Monaldi 6, Kuzmanic ne, Bolpin 2, Zampini 13, Serpilli 5, McGee 25, Ambrosin 9, Spanghero 8. All. Cavina. VUELLE PESARO: Trucchetti, Bertini 17, Maretto 14, Sakine ne, Tambone 17, Reginato ne, Virginio 3, Felder 6, Bucarelli 7, Miniotas 15, Fainke. All. Leka. Arbitri: Salustri, Bartoli e Praticò. Note – Parziali: 19-20, 39-36, 52-56. Tiri liberi: Verona 1115, Pesaro 2026. Tiri da 3 punti: Verona 1129, Pesaro 1122. Rimbalzi: Verona 35, Pesaro 26. Antisportivo a Tambone. Fallo tecnico a Leka. Spettatori: 4.500. Un finale troppo severo per una Vuelle coraggiosa che, senza De Laurentiis e con Trucchetti che non stava in piedi, a 3’ dal gong era ancora in vantaggio, 74-71. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pesaro sconfitta all’ultimo respiro. Tezenis vola con un super McGee. Sfuma di un soffio il titolo d’inverno

Leggi anche: McGee e Serpili trascinano la Tezenis al successo contro Rimini

Leggi anche: Vuelle all’ultimo respiro, altra battaglia vinta. Pesaro lotta, soffre e si conferma in vetta

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pesaro sconfitta all’ultimo respiro. Tezenis vola con un super McGee. Sfuma di un soffio il titolo d’inverno - Difesa solida fino a 3 minuti dalla fine, ma cuore e determinazione non bastano a chiudere il match. ilrestodelcarlino.it