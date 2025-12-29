Pesa Vegia 2026

A Bellano, si prepara nuovamente la Pesia Vegia 2026, una delle tradizioni più antiche e radicate del territorio lariano. L’evento rappresenta un momento di cultura e storia, mantenendo viva una pratica che unisce la comunità e valorizza il patrimonio locale. Un’occasione per riscoprire le radici e condividere un appuntamento che si tramanda nel tempo, mantenendo intatta la sua autenticità.

Tutto pronto a Bellano per rivivere, ancora una volta, la magia della Pesia Vegia, la più antica e suggestiva tradizione non solo del comune lariano, ma di tutto il territorio.Giunta al suo 420° anno, la kermesse rappresenta un appuntamento irrinunciabile delle festività natalizie e si svolgerà.

Bellano. In tantissimi alla Pesa Vegia 2025 - La Pesa Vegia 2025 riporta in scena una tradizione che affonda le sue origini nel XVII secolo, tra storia e leggenda BELLANO – Persino il maltempo ha deciso di “fermarsi” e risparmiare l’edizione 2025 ... msn.com

