Perugia maxi-rissa in un’area di servizio | 11 arresti e un ferito investito da un’auto in fuga

A Perugia, in un’area di servizio, si è verificata una maxi-rissa che ha portato all’arresto di 11 persone e a un ferito investito da un’auto in fuga. L’episodio, originato da motivi non gravi, è stato prontamente gestito dalle forze dell’ordine, che hanno ricostruito i fatti e identificato i coinvolti. L’incidente evidenzia le tensioni che possono emergere in situazioni di aggregazione pubblica.

Maxi- rissa in un bar a San Sisto: arrestate 11 persone - A fronteggiarsi sono stati due gruppi di stranieri, uno di albanesi e uno di macedoni che si sono picchiati e colpiti con sedie e ... corrieredellumbria.it

In pochi minuti rissa e investimento di una persona: indagini in corso a Perugia #tuttoggi #Perugia #carabinieri #evidenza #incidente #perugia #rissa #scoop #subter #super | http://ow.ly/Uzvl106so3Q - facebook.com facebook

Perugia, rissa nella notte. Soccorso un uomo investito da un'auto x.com

