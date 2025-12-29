Perugia maxi-rissa in un’area di servizio | 11 arresti e un ferito investito da un’auto in fuga
A Perugia, in un’area di servizio, si è verificata una maxi-rissa che ha portato all’arresto di 11 persone e a un ferito investito da un’auto in fuga. L’episodio, originato da motivi non gravi, è stato prontamente gestito dalle forze dell’ordine, che hanno ricostruito i fatti e identificato i coinvolti. L’incidente evidenzia le tensioni che possono emergere in situazioni di aggregazione pubblica.
La lite, avvenuta in un'area di servizio alle porte di Perugia, sarebbe scoppiata per futili motivi. Sul posto gli inquirenti, che hanno ricostruito l'accaduto e arrestato le persone coinvolte nella rissa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
