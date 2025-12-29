Perugia maxi rissa e un giovane investito da un’auto | 11 arresti

A Perugia, il 28 dicembre, si è registrata una violenta rissa che ha portato all’arresto di 11 persone e alla denuncia di un ragazzo di 17 anni. Durante l’evento, un giovane è stato investito da un’auto e ha riportato ferite. L’episodio ha movimentato la periferia della città, evidenziando le conseguenze di comportamenti violenti in contesti pubblici.

Perugia, 29 dicembre 2025 – Undici persone sono state arrestate a Perugia in flagranza di reato e un ragazzo di 17 anni è stato denunciato a piede libero in seguito a una violenta rissa avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica 28 dicembre alla periferia di Perugia, durante la quale un giovane è stato investito ed è rimasto ferito. L'operazione è stata svolta dai carabinieri della compagnia di Perugia, squadra di intervento operativo (Sio) del sesto battaglione mobile «Toscana» di Firenze e da personale della squadra volanti della locale questura. Gli arrestati hanno età comprese tra i 19 e 31 anni, e sono di origine albanese, macedone e romena.

