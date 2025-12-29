Perù | terremoto di magnitudo 6 provoca almeno 25 feriti

Un terremoto di magnitudo 6.0 ha interessato la regione di Ancash, nel nord del Perù, causando almeno 25 feriti. L’evento sismico si è verificato sabato sera, coinvolgendo alcune aree della regione e provocando danni limitati. Le autorità stanno valutando l’entità degli interventi necessari per garantire la sicurezza delle persone colpite.

Lima, 29 dic. (AdnkronosAfp) - Un terremoto di magnitudo 6.0 ha causato almeno 25 feriti sabato sera in Perù, nella regione di Ancash a nord di Lima. Lo hanno riferito ieri le autorità il ministero della Salute del Paese. Il terremoto si è verificato sabato alle 21,51 al largo della città portuale di Chimbote, hanno precisato le autorità. Ha causato "25 feriti, di cui 12 ricoverati in ospedale e 13 dimessi". A Chimbote, città di mezzo milione di abitanti a nord della capitale, il principale ospedale è stato danneggiato, così come alcune scuole e diverse abitazioni, secondo le immagini diffuse dai media locali.

