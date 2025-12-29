Perin via dalla Juve | il portiere si è esposto così sul ritorno al Genoa ecco la sua risposta! Individuato il possibile sostituto per il vice-Di Gregorio

Sergio Perin ha commentato pubblicamente la possibile separazione dalla Juventus e il ritorno al Genoa. Nel frattempo, si cerca un sostituto per il ruolo di vice-Di Gregorio. In questo articolo, analizziamo le ultime novità sulla situazione del portiere e le opzioni disponibili per il club bianconero.

Perin via dalla Juve: la sua risposta sul possibile ritorno al Genoa! Individuato il possibile sostituto per i pali bianconeri. Il mercato di gennaio rischia di stravolgere le gerarchie tra i pali della Juventus. Se finora il reparto difensivo sembrava blindato, le ultime indiscrezioni rilanciate da Sky Sport aprono scenari imprevisti che potrebbero portare all’addio di uno dei leader dello spogliatoio bianconero: Mattia Perin. A lanciare la bomba è stato l’esperto di mercato Luca Marchetti durante la trasmissione Sky Calcio Club. Secondo il giornalista, il portiere sentirebbe forte il richiamo di “casa”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Perin via dalla Juve: il portiere si è esposto così sul ritorno al Genoa, ecco la sua risposta! Individuato il possibile sostituto per il vice-Di Gregorio Leggi anche: Perin al Genoa questione di giorni? La Juve vuole avere prima il sostituto: due profili in lizza come vice Di Gregorio Leggi anche: Perin lascia la Juve a gennaio? Il Genoa sogna il suo ritorno a Marassi, la risposta del club bianconero è netta. Svelata la decisione sul futuro del portiere Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Mattia Perin via dalla Juventus nel mercato di gennaio: la Serie A si prepara a un giro di portieri; Perin lascia la Juventus a gennaio? L'offerta del Genoa e chi potrebbe sostituirlo come secondo portiere in bianconero; Genoa, si avvicina il ritorno di Mattia Perin; Perin, addio Juve per l'ultima sfida: quella speranza fallita e chi arriva al posto suo. Calciomercato Juve, Perin via: c’è il preferito di Comolli. E spunta un sacrificato di lusso… - Il Genoa spinge per il ritorno del portiere: il club bianconero è alla ricerca di un vice Di Gregorio. msn.com

Mattia Perin via dalla Juventus nel mercato di gennaio: la Serie A si prepara a un giro di portieri - La Juventus valuta tre profili per la sua sostituzione, può nascere un rapido giro di portieri nel mercato invernale. fanpage.it

Marchetti (Sky): "Perin vorrebbe tornare al Genoa, ma alla Juve frenano un po', anche se è stato sondato Mandas" - Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato della situazione di Mattia Perin a Sky Calcio Club. tuttojuve.com

Questione di giorni per #Perin La posizione della #Juventus x.com

#Perin via dalla #Juve Vuole tornare al #Genoa - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.